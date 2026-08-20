El periodista reveló que la venta de Lucas Assadi al fútbol sueco habría desatado una tensión en la interna azul de cara al Superclásico.

Una inesperada situación remece la interna de Universidad de Chile a solo tres días del Superclásico ante Colo Colo. La inminente partida de Lucas Assadi al AIK de Suecia habría provocado un escenario que nadie esperaba en el CDA, ya que el atacante, quien asomaba como titular en el equipo de Fernando Gago ante los albos, tendría decidido partir lo antes posible del club.

En las últimas horas se reveló que Universidad de Chile y el conjunto sueco ya habrían alcanzado un acuerdo por el traspaso del futbolista de 22 años, por lo que su salida estaría prácticamente definida. Sin embargo, la operación habría tomado un giro inesperado debido a la postura que tendría el propio futbolista respecto del Superclásico.

Según reveló el periodista Cristián Caamaño en Radio Agricultura, Assadi tendría decidido no disputar el encuentro ante los albos. “El jugador quiere irse ya, no quiere jugar el clásico, y el cuerpo técnico no entiende cómo el jugador no quiere despedirse en el clásico. Quiere irse hoy. En la U esperaban que Assadi dijera que quiere jugar el clásico y después definir la situación… irse con el clásico jugado”, lanzó el periodista.

“Eso es lo que dicen en la U ‘no le roguemos más, que se vaya’, pero no les cabe en la cabeza de todo lo que trabajaron para recuperarlo que él no quisiera despedirse en clásico… no les cabe en la cabeza… quiere irse hoy a Suecia. ¿Qué jugador quiere perderse un clásico? ¿Cuántos matarían por jugar un clásico? Y él no lo quiere jugar derechamente, es la información que tengo desde dentro del camarín”, señaló Caamaño.

Asimismo, el comentarista aseguró que en la U existiría molestia por la postura del jugador y insistirle ya no tendría sentido: “A esta altura, Gago lo tiene claro. Hay gente que todavía lo está convenciendo… Pero no va a ir ni citado, salvo que Assadi vaya y le diga a Gago, “quiero jugar, estoy disponible”. Así como está la situación, Assadi se va el fin de semana”, cerró.

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En resumen…