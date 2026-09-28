Fuerte crítica a la U de Fernando Gago: “No es para estar orgulloso clasificar pidiendo la hora”

La U clasificó a cuartos de final de Copa Chile tras empatar ante Everton. Pese a lograr el objetivo, el DT azul se llevó fuertes críticas.

Universidad de Chile avanzó a los cuartos de final de la Copa Chile tras empatar 1-1 con Everton en el Estadio Nacional. Sin embargo, los azules terminaron sufriendo en los minutos finales ante la presión de los Ruleteros, quienes se fueron en busca del gol para forzar los penales.

El ajustado empate y la apretada clasificación no dejó para nada conforme a Pepe Ormazábal, relator identificado con Universidad de Chile, quien en conversación con Bolavip Chile apuntó contra las decisiones de Fernando Gago durante el segundo tiempo.

“La U logra avanzar a cuartos de final en Copa Chile sufriendo lo indecible. No es para estar orgulloso, clasificar pidiéndola ahora. Era una llave muy extraña”, señaló el comunicador.

Pepe Ormazábal volvió a cargar contra el DT azul (Photosport).

Ormazábal fustigó las modificaciones realizadas por el entrenador argentino. “Gago complicó el equipo con los cambios. Hizo un muy buen primer tiempo la U. En la segunda parte en los cambios no le acertó Gago. Y después en conferencia de prensa no asumió su responsabilidad”, sostuvo.

“Dice que están planificados a forma por la carga de minutos. Pero la realidad es que en los cambios no le acertó. Terminó pidiendo la hora, lo que no es para estar muy feliz o sacando cuentas alegres”, afirmó.

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Finalmente, Ormazábal insistió en que el sufrimiento pudo evitarse y apuntó directamente a las salidas de Charles Aránguiz y Tobías Reinhart. “Era una llave muy rara, la U logra clasificar, pero pudo haberse evitado el sufrimiento si Gago hubiese estado mejor en los cambios. Se notó mucho la salida de Aránguiz en el mediocampo. La salida de Reinhart, no sé a qué entró Reyna. Desordenó el equipo, lo partió”, sentenció.