El técnico azul analizó el rendimiento de sus dirigidos en la revancha ante Everton, y reconoció que hubo pasajes que lo dejaron disconforme.

Universidad de Chile empató 1-1 ante Everton en el Estadio Nacional y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile tras una polémica llave. Al pie de cancha, el técnico azul Fernando Gago analizó el rendimiento de su equipo y reconoció que hubo pasajes del segundo tiempo que no lo dejaron conforme.

“El partido lo tuvimos controlado el primer tiempo en el marco de situaciones (…) Así que bueno, en el segundo tiempo hubo un momento donde no me gustó el equipo, pero es importante ganar y clasificar”, señaló el técnico azul en conversación con TNT Sports.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino profundizó en su análisis: “Creo que el equipo estuvo muy bien, generamos muchísimas situaciones claras para poder marcar… la sensación del final de que el rival se posicionó es lógica”, apuntó.

“Estábamos con un marcador que nos clasificaba a nosotros y nos llevó a una situación incómoda. Pero es una cuestión de minutos y una cuestión de pasar, que era lo que queríamos”, agregó.

Finalmente, el entrenador de Universidad de Chile se refirió a los graves incidentes ocurridos en el partido de ida en Sausalito. “Yo soy muy frontal y trato de buscar que el fútbol se disfrute. Entiendo que el hincha tiene ese sentimiento, pero esto es un espectáculo, darle algo lindo para que la gente lo pueda ver, para que pueda disfrutar. No está bueno que pasen esas situaciones en ninguna cancha”, cerró.

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En síntesis…