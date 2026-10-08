Detectan el error de Fernando Gago en la derrota de la U en Antofagasta: “No entendió el…”

Un bicampeón con los azules aseguró que el técnico argentino "se sorprendió con el buen nivel de Deportes Antofagasta".

Universidad de Chile sufrió un duro golpe en la Copa Chile tras caer por 2-0 ante Deportes Antofagasta en el duelo de ida de los cuartos de final. Uno que alzó la voz para criticar el bajísimo rendimiento del equipo de Fernando Gago, fue el exDT bicampeón con los azules, César Vaccia, quien aseguró que el entrenador argentino cometió un error clave en su visita al norte.

En conversación con Bolavip Chile, Vaccia aseguró que Gago no dimensionó el nivel que podía mostrar el conjunto dirigido por Luis Marcoleta y que el resultado estuvo más alla´de un par de desconcentraciones.

“Fernando Gago no entendió el nivel de Antofagasta. Más que durmiendo, yo creo que se sorprendió con el buen nivel de Antofagasta, un equipo que jugó rápido, ordenadito en defensa, nunca los pillaron mal parado”, señaló.

La U sufrió una dura derrota en el norte.

El histórico bicampeón con la U en 1999 y 2000, destacó el fuelle de los Pumas durante los 90 minutos. “El primer tiempo fue parejo, pero en el segundo tiempo parece que la U entró dormida y al final mantuvo el buen rendimiento Deportes Antofagasta e hizo la diferencia. Después aguantó y aguantó, pero no pasó tampoco mucha zozobra”, comentó.

Vaccia también tuvo palabras de elogio para Luis Marcoleta, destacando la forma en que el experimentado entrenador logró neutralizar al conjunto universitario. “Lucho Marcoleta es un viejo zorro, pero también tiene buenos jugadores. No dejó jugar bien a la U y además que ellos tienen jugadores veloces”, sostuvo.

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Finalmente, Vaccia aseguró que la llave sigue abierta pese al resultado en el Estadio Calvo y Bascuñán: “Entonces, bueno, ahí la llave, abierta. Acá la U puede marcar la diferencia”, sentenció.