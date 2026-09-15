Nicolás Peric defiende a esta figura de U. de Chile: “No le encuentran una posición”

El comentarista deportivo abordó el rendimiento de Gonzalo Reyna, que no ha logrado convencer en Universidad de Chile.

Universidad de Chile está cada vez más cerca del término de esta campaña y los análisis comienzan a surgir como pan caliente. Es por eso que Nicolás Peric respaldó a uno de los últimos refuerzos del club estudiantil.

¿A quién mencionó? En Radio Pauta, el retirado portero abordó lo hecho por Gonzalo Reyna y lo defendió pese a las críticas. Si bien está consciente de que no ha respondido a las expectativas, apuntó a otro motivo.

Bajo su visión, Fernando Gago tiene parte de la responsabilidad del bajo nivel del atacante de 20 años. Le gustaría verlo en una zona en la que pueda desequilibrar con todo su talento.

“Tampoco le encuentra una posición fija. Va para allá, viene para acá y va para el otro lado. Insisto, vuelvo a darle un vistazo al partido de la U y no terminan de acomodarse los monos solos”, reflexionó.

Sobre la misma línea, agregó: “Entonces, el querer darse tanta relevancia con lo táctico y analizar que el de allá tiene dos 9… la U tiene que ser protagonista con su propio fútbol”.

Nicolás Peric defiende a Gonzalo Reyna en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Finalmente, el otrora seleccionado chileno cuestionó el método que ha tenido Fernando Gago para elegir sus formaciones titulares. Por el momento, no se puede hablar de un once inicial de memoria.

“Entiendo que no haga fútbol, que es su forma y manera, pero eso funciona perfectamente cuando tienes un 11 titular prácticamente todos los fines de semana“, comentó.

“Eso te funciona, porque se termina de aceitar todo en el partido, pero acá hay un cambio constante de posiciones y nombres“, cerró.