Johnny Herrera se ilusiona con este jugador en la Universidad de Chile: “Hay esperanza”

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera se ilusiona con este jugador azul.

Universidad de Chile sigue con su racha de victorias y esta la trasladó a la Copa Chile, en donde los dirigidos por Fernando Gago se enfrentaron a Unión San Felipe y se impusieron por 1-0, avanzando a la próxima fase de la competición como líderes del grupo D.

Después de lo que fue este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para comentar lo que fue esta victoria azul y profundizó en lo que fue el partido del argentino, Gonzalo Reyna, a quien lo ve con muchas condiciones.

“La primera que agarró, enganchó y fue a encarar, es muy atrevido. Sacó buenos centros, se notó altiro, pero la U no tiene un nueve de área cabeceador”, parte señalando Herrera.

Siguiendo en los elogios, el ‘Samurai’ ve al fichaje azul como una gran variante en el ataque, ya que ha mostrado ser un jugador muy desequilibrante por la banda, algo que necesitaba refrescar la delantera azul.

Herrera ilusiona a la U con Reyna | Foto: Photosport

“Es bien desequilibrante por la banda, hay esperanza. Se nota que está llegando, porque hay un par de jugadas que no se entendió mucho con (Nicolás) Fernández”, agrega.

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Concluyendo, Herrera no duda en que Gonzalo Reyna será un importante aporte para la delantera de la Universidad de Chile para este segundo semestre y ya le pone tarea a Maximiliano Guerrero, con quien luchará por el puesto de titular.

“Es como un Vásquez pero en otra banda. Va a ser una buena alternativa cuando uno se canse. Hay esperanza, Guerrero si no se pone las pilas, pasa la vieja…”, finalizó.

En Síntesis

Universidad de Chile venció 1-0 a Unión San Felipe en la Copa Chile.

venció 1-0 a Unión San Felipe en la Copa Chile. Johnny Herrera elogió el desempeño del refuerzo argentino Gonzalo Reyna en TNT Sports.

elogió el desempeño del refuerzo argentino Gonzalo Reyna en TNT Sports. Gonzalo Reyna avanzó a la siguiente fase como líder del grupo D tras el triunfo.