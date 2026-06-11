Le consultan a Lucas Bovaglio por la opción de dirigir a La Roja y su respuesta emociona a todos: “Sueño que mi hija…”

Lucas Bovaglio dejó una de las reflexiones más emotivas de los últimos días, revelando cuál es el sueño que verdaderamente lo moviliza.

La Selección Chilena atraviesa un período de transición y, mientras Nicolás Córdova continúa como entrenador interino, el debate sobre quién debe liderar el próximo proceso de La Roja sigue abierto.

En ese escenario, distintos nombres suelen aparecer en las conversaciones futboleras cada vez que se habla del futuro de la banca nacional, entre ellos Manuel Pellegrini, quien actualmente dirige al Real Betis de España.

Sin embargo, uno de los entrenadores que mejor rendimiento ha mostrado durante este primer semestre es Lucas Bovaglio. El argentino ha llevado a O’Higgins a ser uno de los equipos más competitivos de la Liga de Primera y ahora se prepara para afrontar un exigente desafío internacional ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana.

Lucas Bovaglio explicó la difícil situación que enfrenta con su familia | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

La sincera respuesta de Lucas Bovaglio en TNT Sports

Precisamente, durante una reciente entrevista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el director técnico fue consultado sobre una eventual posibilidad de dirigir a La Roja.

No obstante, el exentrenador de Palestino, lejos de responder desde la ambición profesional o proyectarse en un desafío de esa magnitud, sorprendió con una reflexión profundamente humana.

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“¿Será que yo tengo sueños muchos más cortitos? Mi sueños son que Pía pueda volver a caminar. No sueño cosas raras, o que me quite el sueño trabajar en Europa o ir a uno grande de Argentina, yo quiero que mi hija sea independiente”, confesó.

Le preguntaron a Lucas Bovaglio, DT de O’Higgins, si le gustaría dirigir a la Selección Chilena en caso de recibir un proyecto serio.



Su respuesta conmovió a todo el mundo:



“Tengo sueños más cortitos; mi sueño es que mi hija Pía algún día pueda caminar”. 🩵 pic.twitter.com/GpHuZrLWQZ — 𝐄𝐬𝐭𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐃𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐕𝐈 (@EstebanVIPR) June 10, 2026

Cabe recordar que Pía, la hija menor del estratega, fue diagnosticada con parálisis cerebral. Debido a su movilidad reducida, utiliza una silla de ruedas, mientras que la esposa del técnico se dedica a su cuidado de manera permanente.

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Así, Bovaglio mostró su lado más íntimo y recordó que, detrás de la presión, los resultados y las aspiraciones que rodean al fútbol, también existen historias personales que le dan una dimensión mucho más humana a este deporte.