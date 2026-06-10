El delantero de la U, Eduardo Vargas le abre las puertas a este jugador para los 'Azules'.

En la Universidad de Chile ya se empieza a pensar en lo que será el mercado de pases de cara al segundo semestre, en donde el equipo de Fernando Gago seguramente sumará nombres para mejorar su plantel y mejorar el rendimiento en el torneo.

Sobre esto, el delantero azul Eduardo Vargas conversó hoy con los medios de comunicación en conferencia de prensa y abrió la puerta a un viejo conocido para él como lo es Nicolás López, quien ha aparecido como opción para reforzar a la U.

“Si viene acá y es real, yo creo que sería muy bueno para el equipo, es un jugador habilidoso, tiene gol, técnicamente es bueno, si se dan las cosas, bienvenido”, partió señalando Vargas.

Siguiendo en aquello, ‘Turboman’ sabe que por el ataque azul ha existido mucha crítica en esta temproada y todo apuntaría a que se buscarían nombres para fichar en dicha zona, en donde al respecto sabe que la dirigencia es la que debe tomar esas decisiones.

Vargas le abre las puertas a López | Foto: Getty Images

“No sé (si reforzarán el ataque), eso lo ve el técnico con la dirigencia, si necesitan otro delantero o jugadores en otras posiciones, los delanteros que estamos acá, salvo Octavio, que mala suerte que se lesionó y aún no puede volver”, declara.

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Finalmente, Vargas sale en defensa de los atacantes de la Universidad de Chile, quienes trabajan con todo por tener buenos números, pero lamentablemente por cosas del fútbol, han estado lejos de conseguir aquello.

“Con el Gato (Lucero) y los otros jóvenes siempre estamos buscando el gol, a veces las cosas no salen y es parte del fútbol”, cerró.

En Síntesis

El delantero Eduardo Vargas aprobó el posible fichaje de Nicolás López en Universidad de Chile.

aprobó el posible fichaje de Nicolás López en Universidad de Chile. El atacante Nicolás López aparece como opción de refuerzo para el segundo semestre azul.

aparece como opción de refuerzo para el segundo semestre azul. El delantero Octavio Rivero continúa fuera de las canchas en el club debido a una lesión.