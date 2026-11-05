El campeón con U. de Chile que rechazó a Colo Colo y la UC: “Habían ofertas de los tres”

Gonzalo Espinoza rememoró su arribo a Universidad de Chile en la temporada 2014. Le dijo que no a los archirrivales.

Representar a Universidad de Chile es un sueño que pocos cumplen. Sin embargo, un recordado mediocampista lo logró y qué mayor satisfacción: se coronó campeón tras decirle que no a Colo Colo y Universidad Católica.

¿De quién se trata? Es el caso de Gonzalo Espinoza. En conversación con el podcast Metamos Bulla, el retirado volante confesó que estuvo en la mira de los dos archirrivales de la escuadra azul.

Según explicó, en la previa de su arribo al equipo de La Cisterna en 2014, tuvo propuestas concretas de albos y precordilleranos. No obstante, la decisión ya estaba tomada y el resto es historia.

“Habían ofertas de los tres grandes, porque (Julio) Falcioni se fue a Universidad Católica. Firmó y habíamos conversado, yo tenía la oferta de la U y la U fue la que decidió comprarme“, comentó.

“Apenas sale todo eso, cerré los ojos y me vine para acá. Se podía negociar (con Colo Colo y la UC), pero lo más avanzado era con la U, aparte que yo quería igual“, añadió.

Gonzalo Espinoza explicó su arribo a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Gonzalo Espinoza recuerda su llegada a Universidad de Chile

Finalmente, el monarca con el conjunto laico (en 2014 y 2017), rememoró cómo se realizaron las gestiones para sumarse al plantel dirigido por Martín Lasarte. La directiva lo siguió por largo tiempo.

“Venía algo de antes de irme a Argentina. Estaba Sabino (Aguad) y en 2011, cuando yo estaba en San Felipe, habían sondeos para venir para acá, antes de irme a Racing“, complementó.