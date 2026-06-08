Lucas Romero despertó el interés de Juárez. El elenco azteca ya realizó una propuesta y así lo confirmó el presidente de Recoleta.

Universidad de Chile se alista para decirle adiós a una de sus figuras. Tras no convencer desde su arribo para esta temporada, Lucas Romero se despedirá en el mercado de fichajes.

Si bien enmendó el camino con su primer gol en el cuadro estudiantil (contra Audax Italiano por la Copa de la Liga), se confirmó una oferta por sus servicios: Juárez de México va a la carga por él.

Según consignó Luis Vidal en Fútbol a lo Grande, la cúpula de Recoleta FC -dueño de su pase- ya tiene la propuesta en sus manos. El presidente del elenco paraguayo entregó pormenores de la situación.

“Me llamó Regis (Marques, su agente) por la oferta que está manejando por Lucas Romero pero primero le tiene que comprar U de Chile“, indicó sobre el deseo del conjunto azteca de concretar el negocio.

Luego, el representante del mediocampista de Universidad de Chile complementó: “El club mexicano así como están las cosas va a comprar el pase de Lucas Romero. También un equipo de Brasil lo quiere“.

Lucas Romero saldrá de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile prepara el adiós de Lucas Romero

Durante la vigente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de seis compromisos con la camiseta azul. En dichos enfrentamientos, marcó un gol y no entregó asistencias.

Cabe recordar que Lucas Romero está a préstamo en Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2026. La escuadra universitaria tiene una opción de compra pactada con Recoleta FC.

En síntesis:

El club Juárez de México presentó una oferta formal para fichar a Lucas Romero.

presentó una oferta formal para fichar a Lucas Romero. El futbolista Lucas Romero registra seis partidos jugados y un gol en la temporada.

registra seis partidos jugados y un gol en la temporada. El pase de Lucas Romero pertenece al club Recoleta FC de Paraguay.