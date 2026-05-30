El ex entrenador de Universidad de Chile que estuvo a un paso de dirigir al Arsenal

El ex entrenador de la Universidad de Chile que estuvo a un paso de dirigir al Arsenal.

El entrenador argentino, Jorge Sampaoli sin duda que es un hombre que dejó una huella imborrable en nuestro país tras conseguir importantes logros como lo fue la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile en el 2011 y la Copa América con la Selección Chilena en el 2015.

Tras lo que era su gran irrupción como estratega, en los últimos días Jorge Sampaoli conversó con Radio La Red en Argentina y destapó una importante situación en su carrera, en la que ex U. de Chile estuvo muy cerca de poder dirigir al Arsenal de Inglaterra, tras su paso en el Sevilla de España.

“En el 2017, se me da la posibilidad de venir (a la Selección Argentina), en Sevilla después de un gran año, que peleamos Liga y Champions, me llaman dos equipos importantes de la Premier League: Arsenal y Chelsea”, parte señalando Sampaoli.

Tras lo que fueron estos dos ofrecimientos, el ‘Casildense’ recibió la oferta de la Selección de Argentina, la que finalmtente terminó siendo su elección en aquel entonces, ya que era un sueño para él dirigir a su país, a pesar del momento complicado de aquel entonces en la ‘Albiceleste’

Sampaoli a un paso del Arsenal | Foto: Photosport

“Luego de eso, me sale la Selección Argentina, yo cuando voy a un lugar soy análitico de todo, como están los jugadores, ver el momento, como estaba el país, eran situaciones complejas que resolver, en un poco tiempo, porque había una Eliminatoria, quedaban cuatro partidos y Argentina estaba afuera”, declaró.

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Finalmente, Sampaoli habló de lo que fue su llegada a la Selección de Argentina, en la que fue un cargo complicado debido a la urgencia que existía en aquel entonces para poder decir presente en el Mundial de Rusia 2018, en donde antes de su llegada, Argentina estaba fuera de los puestos de clasificación.

“Luego, viajamos mucho, fui con material para ir a los jugadores para darle a conocer mi idea y poder convencerlos para ganar tiempo, que tratemos de clasificar al Mundial. Había que resolver si cambiabamos de grupo para ir al Mundial o íbamos con los mismos”, cerró.

En Síntesis

El entrenador Jorge Sampaoli reveló que recibió ofertas de los clubes ingleses Arsenal y Chelsea en 2017.

reveló que recibió ofertas de los clubes ingleses y en 2017. El estratega Jorge Sampaoli rechazó la Premier League para dirigir a la Selección Argentina en Eliminatorias.

rechazó la Premier League para dirigir a la en Eliminatorias. La Selección Argentina marchaba fuera de los puestos de clasificación al Mundial antes de la llegada de Sampaoli.