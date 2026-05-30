Diego Rivarola revela la conversación que tuvo con el plantel de la U: “Están necesitando…”

Universidad de Chile vuelve a saltar al terreno de juego en esta jornada dentro de la Liga de Primera, en donde los dirigidos por Fernando Gago recibirán en el Estadio Nacional a Deportes Concepción, con la necesidad urgente de poder sumar un triunfo que le permita escalar en la tabla.

En la previa a este duelo, un ídolo del ‘Romántico Viajero’ como lo es Diego Rivarola comentó en el programa ‘F90’ de ESPN la importancia de este duelo para la U, en la que necesita sumar los tres puntos para seguir soñando con el título, a pesar de la gran distancia que tiene hoy con Colo Colo.

“Está bien lo de Gago que diga al mando del equipo que están para pelear, la U tiene esa obligación, la obligación que tienen en el segundo semestre es ir en búsqueda de Colo Colo, después si Colo Colo no se cae, será virtud de Colo Colo, pero la U tiene que empezar a ganar”, partió señalando Rivarola.

Siguiendo en el presente azul, el referente de la Universidad de Chile destapó un diálogo con un par de jugadores del plantel, en el que le señalaron la gran necesidad que tiene el equipo para poder retomar la confianza, que es sumar victorias consecutivas.

La U quiere retomar el triunfo | FOTO: Photosport

“Lo que pasa es que lo que sí tiene que buscar la U, es empezar a ganar, yo el otro día estuve hablando con un par de jugadores en el aniversario, hablaba con ellos y me decían ‘lo que están necesitando es ganar dos o tres partidos seguidos’, tener una racha, la que le ha costado”, remarcó.

Publicidad

Concluyendo, Rivarola también es de la consigna en que el equipo de Gago debe ir agarrando confianza y esto solo se lo darán los buenos resultados, en la que espera que el equipo pueda hilar victorias para poder llegar a lo más alto del torneo nacional.

“La U lo que tiene que hacer ahora es empezar a ganar y en base a eso agarrar confianza, tiene un buen plantel y empezar a prenderse arriba, esto no depende la U hoy, depende más de Colo Colo el campeonato, pero la U tiene que ganar los partidos y llegar lo más arriba posible”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile , dirigida por Fernando Gago , enfrentará a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

, dirigida por , enfrentará a Deportes Concepción en el Estadio Nacional. El ídolo azul Diego Rivarola declaró que la U tiene la obligación de buscar a Colo Colo .

declaró que la U tiene la obligación de buscar a . Diego Rivarola reveló que el plantel necesita hilar dos o tres victorias seguidas para ganar confianza.