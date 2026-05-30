El probable 11 de la U ante Deportes Concepción

Con la obligación de sacudirse de las dudas, el Romántico Viajero vuelve a casa para enfrentar a un cuadro lila que lucha desesperadamente por salir de la zona de descenso.

La fecha 14 de la Liga de Primera 2026 tendrá un condimento especial en el Estadio Nacional. Universidad de Chile regresa al coloso de Ñuñoa en un momento sumamente delicado de la temporada, donde los fantasmas de la irregularidad han vuelto a rondar las huestes azules.

El rival de turno será Deportes Concepción, un equipo que llega con el agua al cuello y la necesidad imperiosa de rescatar puntos para escapar de la zona roja y con el debut en la banca de Fernando Díaz, especialista en aguarle la fiesta a la U, en compañía de Gerardo Manuel Reinoso, ayudante técnico del Nano.

El presente del Romántico Viajero encendió las alarmas en las últimas semanas. Tras sufrir dos derrotas consecutivas (Una por la Copa de la Liga, otra por el torneo), el equipo laico ha cedido un terreno considerable en la tabla de posiciones, estancándose en el undécimo lugar con apenas 17 puntos.

Para el cuerpo técnico y el plantel, el regreso a su localía principal no es solo un cambio de escenario, sino una obligación matemática e institucional de volver al triunfo y no descolgarse definitivamente de los puestos de avanzada.

Israel Poblete no será parte del equipo que enfrente a Deportes Concepción.

Al frente estará un León de Collao que tampoco lo pasa bien. Deportes Concepción llega a Santiago en el penúltimo lugar de la clasificación con 11 unidades, manteniéndose firmemente en puestos de descenso directo. Sin embargo, en el fútbol las crisis ajenas son oportunidades propias, y el cuadro lila sabe que un golpe en el Estadio Nacional podría ser el punto de inflexión definitivo para iniciar la remontada en el torneo.

Publicidad

Se espera un marco importante de público para un partido donde el empate no le sirve a ninguno. La U busca sanar sus heridas ante su gente; el “Conce”, dar la gran sorpresa de la fecha.

Universidad de Chile llega con bajas confirmadas en su once estelar como son los casos de los centrales titulares para Fernando Gago: Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez. Más la lesión de último momento de Israel Poblete

El probable 11 de la U ante Deportes Concepción

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal (Nicolás Fernández), Bianneider Tamayo, Franco Calderón, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero (Eduardo Vargas) e Ignacio Vásquez (Lucas Assadi).