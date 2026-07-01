El gran guiño del primer refuerzo de la Universidad de Chile que ilusiona a los hinchas

Los hinchas de la Universidad de Chile recibe un gran guiño por su primer refuerzo para este mercado.

Universidad de Chile está a minutos de su encuentro por una nueva fecha de la Copa Chile, en el que los ‘Azules’ se verán las caras ante Unión La Calera en el Estadio Nacional.

A pesar de tener el foco en este compromiso, en el ‘Romántico Viajero’ también tienen la mirada en lo que es el mercado de pases, en el que la U parece tener todo encaminado para su primer refuerzo.

Este se trata del atacante, Gonzalo Reyna, el jugador que proviene de Racing Club sería el primer fichaje de los ‘Azules’ para la segunda parte de la temporada en el ataque de la U.

Si bien este fichaje aún no es oficializado, en las últimas horas el mismo jugador dio una importante señal para lo que sería este primer refuerzo para la Universidad de Chile.

La gran señal de Reyna para su arribo a la U

Reyna y su gran guiño a la U | Foto: Instagram

Durante esta jornada, el delantero de 19 años subió una historia en su Instagram, en la que se vio al jugador ya en las calles de Santiago, por la que todos los caminos van a su llegada a la U.

Publicidad

Además, el jugador argentino en sus redes también comenzó a seguir a la Universidad de Chile, lo que sin duda es una nueva gran señal de que su arribo es un hecho.

Se espera que en los próximos días desde el club hagan oficial el fichaje de Gonzalo Reyna, quien sería el primer refuerzo para la Universidad de Chile para el segundo semestre.