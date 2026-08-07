Fernando Gago se ilusiona con este regreso en Universidad de Chile: “Nos va a dar mucho”

El entrenador de Universidad de Chile detalló el caso Octavio Rivero, que está en proceso de recuperación tras una cirugía en su rodilla.

Universidad de Chile tiene todo listo para enfrentar a Palestino por la fecha 18 de la Liga de Primera. La escuadra azul debe conseguir los tres puntos si anhela mantenerse luchando por el título.

Sin embargo, Fernando Gago no tendrá a todo su plantel a disposición. Una de las mayores figuras que arribó para esta temporada estará ausente, aunque el DT ya piensa en su regreso.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino abordó el caso Octavio Rivero. Si bien el delantero uruguayo no estará contra el elenco árabe, el estratega se ilusiona con su retorno.

“No va a estar convocado, está en la última fase de su recuperación. Cada vez lo veo mejor, tiene muchas ganas de estar disponible y la verdad es que es un chico que nos va a dar mucho desde su compromiso y calidad“, lanzó.

Luego, agregó: “Necesitamos tenerlo bien. Es un proceso que está en la última fase y veremos si es una semana, dos días, tres días. Vamos a ir viendo cómo está futbolísticamente”.

Octavio Rivero fue elogiado por Fernando Gago. (Foto: Club Universidad de Chile

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Universidad de Chile espera a Octavio Rivero

Cabe consignar que el último duelo del atacante charrúa fue el 13 de febrero. Precisamente, fue contra el siguiente rival de turno, Palestino, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Tras tal empate 0-0, el futbolista en cuestión fue sometido a una cirugía por una complicación meniscal en su rodilla izquierda. Ya trabaja a toda máquina para estar a la orden del cuerpo técnico.