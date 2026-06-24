El jugador más criticado de la U en el primer tiempo contra U. La Calera: “Es uno menos”

Los fanáticos de Universidad de Chile destrozaron la actuación de Juan Martín Lucero. El delantero argentino no ha respondido a las expectativas.

Universidad de Chile pasó del cielo al infierno en el primer tiempo contra Unión La Calera por la fase de grupos de Copa Chile. Es por eso que los hinchas azules perdieron la paciencia con un jugador.

A través de redes sociales, los fanáticos universitarios lanzaron duras críticas contra Juan Martín Lucero. Lo fulminaron por su bajo rendimiento en la ofensiva y en la generación de peligro.

“Con él en cancha, es estar con 10” y “es de las contrataciones más malas de los últimos tiempos“, fueron parte de los descargos más ácidos contra el futbolista oriundo de Mendoza.

Un complejo panorama para Universidad de Chile, que comenzó arriba en el marcador con gol de Agustín Arce. El mediocampista anotó en el minuto 6, pero el conjunto laico se fue al descanso 2-1 abajo.

Los tantos del local fueron convertidos por Joaquín Soto en el 29′ y Matías Campos López en el 40′.

Juan Martín Lucero no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Las críticas a Juan Martín Lucero en Universidad de Chile

Publicidad