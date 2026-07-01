Los Azules igualan sin goles parcialmente ante los "Cementeros". Las críticas recayeron sobre dos de sus titulares de esta jornada.

Universidad de Chile iguala 0-0 ante Unión La Calera en el Estadio Nacional por la Copa Chile, en un partido que ha dejado más dudas que certezas en el conjunto azul.

El encuentro, además, marca el regreso de Fernando Gago a la banca, luego de superar complicaciones médicas, en una jornada cargada de emociones pero también de cuestionamientos.

Pese a la expectativa por la vuelta del entrenador, el rendimiento del equipo no ha convencido a los hinchas, quienes rápidamente hicieron sentir su molestia, especialmente apuntando a dos nombres: Javier Altamirano e Israel Poblete, protagonistas de las principales críticas en redes sociales.

Hinchas azules pierden la paciencia con Altamirano y Poblete

El desempeño de ambos mediocampistas fue duramente cuestionado por los fanáticos azules, quienes no dudaron en expresar su frustración con mensajes contundentes. “Que jueguen Poblete y Altamirano es el mayor acto de tortura que se ha cometido en el Estadio Nacional”, lanzó un hincha en redes.

Poblete vuelve a ser blanco de críticas en la U.

Otro comentario comparó el nivel del partido con lo visto recientemente en el Mundial: “Pasamos de ver jugar ayer a Mbappé y Dembélé a ver a Altamirano y Poblete”, reflejando el contraste que perciben los seguidores.

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Altamirano colma la paciencia de los hinchas azules.

Las decisiones tácticas también fueron blanco de críticas: “Saco de posición a Vásquez y Arce para meter a POBLETE y ALTAMIRANO”, cuestionaron, mientras que otro fanático fue aún más tajante: “aja juega altamirano y poblete mejor sigo viendo el mundial”.

Revisa acá las duras críticas

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