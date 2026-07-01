Con solitario gol de Pozzo, los Azules cayeron por la mínima en Ñuñoa y se complican en Copa Chile.

Unión La Calera dio el golpe en el Nacional y apretó al máximo el Grupo D de la Copa Chile. Con un solitario tanto de Francisco José Pozzo al inicio del segundo tiempo (48’), los cementeros se impusieron por 1-0 ante Universidad de Chile, en un partido que terminó siendo más cerrado de lo esperado.

A pesar de generar aproximaciones, el cuadro azul no logró traducir ese dominio en ocasiones realmente claras, dejando el marcador abierto de cara al complemento en un primer tiempo que tuvo poco y nada de acción.

Y fue ahí donde golpearon los “Cementeros”. Apenas iniciado el segundo tiempo, Pozzo aprovechó una desconcentración defensiva y marcó el único tanto del encuentro, un gol que terminó siendo decisivo. Desde ese momento, la visita se ordenó bien en defensa y apostó por cerrar los espacios.

iLa Calera le pinta la cara a los Azules en el Nacional.

En el tramo final, el equipo de Fernando Gago empujó con más ganas que claridad, buscando al menos el empate que le permitiera sostener su ventaja en la tabla. Sin embargo, se encontró con un rival sólido, que resistió sin grandes sobresaltos y se quedó con tres puntos clave.

Así queda la tabla del Grupo D

Con este resultado, la U se mantiene en la cima, pero ahora igualada en puntaje con Unión La Calera, dejando el grupo completamente abierto de cara a la recta final.

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