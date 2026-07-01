El jugador que le dice adiós a la Universidad de Chile: su emotiva despedida en redes sociales

El jugador ocupó sus redes sociales para decirle adiós a la Universidad de Chile.

Universidad de Chile hoy en día tiene un importante encuentro dentro de la Copa Chile, en donde los dirigidos por Fernando Gago se enfrentarán ante Unión La Calera en el Estadio Nacional.

Previo a este compromiso, el mundo azul recibió una importante noticia en lo que es esta temporada, en la que un jugador que pertenecía al plantel, le dijo adiós a la Universidad de Chile.

Se trata del defensor, Felipe Salomoni, quien dejó de ser jugador de la U, ya que el club no ejerció su opción de compra, y hace unos instantes, se despidió de todo el hincha azul.

El lateral argentino ocupó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de despedida para todos los fanáticos, en la que agradeció a todos por su etapa en el conjunto nacional.

Salomoni ya no es más jugador de la U | Foto: Photosport

“Llegó el momento de despedirme de esta gran institución. No quiero irme sin agradecer a todas las personas que forman parte de este club: compañeros, cuerpo técnico, cocineros, utileros, área médica y, especialmente, a los hinchas, que siempre me brindaron su cariño y apoyo dentro y fuera de la cancha”, partió señalando Salomoni.

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“Me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor, hoy y siempre”, finalizó el argentino.

De esta forma, Universidad de Chile deja partir a Felipe Salomoni y dentro de este mercado de pases analizará la opción sobre si reforzará en dicha zona del campo de juego para suplir su partida o buscará fichar en otra posición, algo que deberá decidir Fernando Gago.