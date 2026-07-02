Cristián Olguín le bajó el perfil al jugador de 19 años, que llega a préstamo desde Racing Club de Avellaneda.

Universidad de Chile tiene a su primer refuerzo confirmado para el segundo semestre: Gonzalo Reyna se sumará a las filas del conjunto estudiantil en este mercado de fichajes.

Sin embargo, ya hay quienes desconfían de su incorporación y no por sus cualidades, sino que por su juventud. Tiene 19 años y aún no ha convertido su primer gol en el profesionalismo, lo que preocupa a Cristián Olguín.

En conversación con BOLAVIP Chile, el recordado atacante de los universitarios le bajó el perfil al arribo del extremo argentino. Pidió sumar piezas de calidad para el cierre de temporada.

“Son apuestas que hacen los dirigentes con un chico de 19 años. La U es un equipo grande, tiene que traer refuerzos de categoría, de nombre”, comenzó indicando.

“No sacamos nada con traer a un chico de 19 años que es una apuesta, que no sabemos si realmente es un refuerzo. Yo creo que la U tiene que traer jugadores de jerarquía”, agregó.

Gonzalo Reyna es el nuevo refuerzo de Universidad de Chile. (Foto: Racing Club)

Publicidad

Está preocupado por Universidad de Chile

A su vez, Cepillín Olguín profundizó en su reflexión y llamó a buscar futbolistas a la altura de la institución. El panorama a nivel nacional no es alentador y hay que revertirlo como sea.

“Yo creo que los dirigentes, espero que se den cuenta y traigan un esfuerzo, porque realmente en la U da pena ver a algunos jugadores“, concluyó sobre Universidad de Chile.