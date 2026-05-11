La discusión no fue captada por la TV pero sí por otros medios presentes en el Nicolás Chahúan.

Universidad de Chile vivió una jornada para el olvido en el Estadio Nicolás Chahuán. No solo cayó por la cuenta mínima ante Unión La Calera y quedó prácticamente eliminada de la Copa de la Liga, sino que además el encuentro terminó con una fuerte tensión entre integrantes de ambos cuerpos técnicos.

El ambiente comenzó a calentarse en los últimos minutos del compromiso, cuando la U buscaba desesperadamente el empate. Según informó el periodista Marcelo Díaz en la transmisión de TNT Sports, todo se originó por una discusión relacionada con una pelota que terminó desencadenando un conato entre integrantes de los staffs de Fernando Gago y Martín Cicotello.

La pelea entre los cuerpos técnicos de la U y La Calera

De acuerdo al reporte entregado durante la transmisión, el preparador físico azul Marcelo Luzzi fue rápidamente a buscar un balón para acelerar el reinicio del juego, encontrándose con la resistencia desde la banca local. En ese momento, el PF de La Calera, Mauricio Oróstica, habría intervenido, generando el primer cruce entre ambas bancas.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Tras el pitazo final del árbitro Cristián Garay, varios integrantes del cuerpo técnico calerano comenzaron a celebrar efusivamente frente al banco de la U, lo que generó la molestia inmediata de los azules.

Según información recabada por RedGol en el estadio, uno de los protagonistas del altercado habría sido Fabricio Coloccini, ayudante técnico de Fernando Gago, quien incluso terminó “pecheándose” con un funcionario local en medio de la discusión.

Discusión entre CT de la U y La Calera (imágenes de RedGol)

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Discusión entre CT de la U y La Calera (imágenes de RedGol)

Discusión entre CT de la U y La Calera (imágenes de RedGol)

Incluso, se apuntó que el propio Martín Cicotello estuvo involucrado en el tumulto que se armó cerca de las bancas. De todas maneras, la situación logró bajar de intensidad luego de que el entrenador cementero y Fernando Gago se saludaran, calmando parcialmente los ánimos tras una noche muy caliente en La Calera.

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Con esta derrota, Universidad de Chile queda al borde de la eliminación en la Copa de la Liga, aumentando todavía más la presión sobre el proyecto liderado por Fernando Gago.

EL VIDEO: