VIDEO | Campeón con Universidad de Chile se hace viral por penal errado: insólito momento

Gonzalo Espinoza falló desde los 12 pasos en el partido entre Constitución Unido (su club) y Lautaro de Buin en Tercera A.

Haber jugado en Universidad de Chile significa convivir con ser el centro de la atención a pesar de haber dejado el club. Eso bien lo sabe Gonzalo Espinoza, que en esta ocasión hace noticia por una particular situación.

¿Qué ocurrió? El mediocampista de 36 años se hizo viral en los últimos días por un insólito lanzamiento penal en representación de Constitución Unido: fue con caída al piso incluida.

En duelo contra Lautaro de Buin por la Tercera A, el volante con pasos por Argentina y Turquía se dispuso a rematar sin pensar lo que iba a ocurrir. Al momento de patear, trastabilló.

Para su mala fortuna, el balón ni siquiera fue al arco y se perdió, como dirían los relatores, en las nubes. Tal acción pudo marcar la diferencia en el compromiso, que terminó igualado 2-2 el 20 de junio.

Cabe consignar que Gonzalo Espinoza se coronó campeón con Universidad de Chile en el Torneo de Apertura 2014 y en el Torneo de Clausura 2017. Estuvo en la última gloria estudiantil.

Gonzalo Espinoza fue campeón con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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VIDEO: El insólito penal de Gonzalo Espinoza