Terremoto en la Copa Chile: Colegio de Entrenadores hace dura denuncia y club arriesga perder 3 partidos

El Colegio de Entrenadores de Chile denuncia a club en la Copa Chile y arriesga perder por escritorio tres partidos.

La fase de grupos de la Copa Chile se encuentra en pleno desarrollo, donde los equipos de Primera División y Primera B se enfrentan para buscar la clasificación a los octavos de final del tradicional certamen nacional.

Un equipo que tuvo un arranque para el olvido, pero después repuntó, fue Audax Italiano: perdieron de local ante Santa Cruz, pero luego lograron triunfos ante Palestino, Magallanes y nuevamente ante los árabes.

El buen presente de los de La Florida, eso sí, podría cambiar drásticamente: el Colegio de Entrenadores de Chile emitió un comunicado denunciado al cuadro itálico y a su entrenador, situación que le podría costar la resta de los puntos obtenidos en la Fecha 1, 2 y 4.

Audax podría perder puntos en Copa Chile. | Foto: Photosport

El citado ente argumenta que Ricardo Pablo Álvarez, DT audino, no cuenta con la Licencia PRO de CONMEBOL y no estaría habilitado para dirigir. Para darle validez al reclamo, citan los artículos 52 y 54 de las bases de la Copa Chile en donde queda claramente validado.

“El incumplimiento de la obligación establecida en el presente artículo se sancionará con la pérdida de los puntos que hubiere obtenido el Club infractor en cada fecha en que se mantuviese la conducta penada, no otorgándose los referiso puntos al/a los Club/es rival/es”, dice el artículo 54.

Publicidad

Así las cosas, el Grupo G de la Copa Chile que es liderado por Santa Cruz con 10 puntos y seguido de cerca por Audax Italiano con 9, podría sufrir un duro revés. Ahora, habrá que esperar a ver la versión de los itálicos y si finalmente hay o no sanción.

En síntesis

El Colegio de Entrenadores denunció a Audax Italiano por la licencia de su director técnico.

El entrenador Ricardo Pablo Álvarez carece de la Licencia PRO de CONMEBOL para dirigir.

Publicidad