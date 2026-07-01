Escándalo en el Mundial 2026: la dura sanción que podría recibir México pese a eliminar a Ecuador

Distintos reportes internacionales apuntan a situaciones ocurridas durante el encuentro que podrían abrir un nuevo capítulo fuera de lo estrictamente deportivo.

El partido entre la Selección de México y la Selección de Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó como principal consecuencia la eliminación del combinado dirigido por Sebastián Beccacece.

La “Tri” no logró sostener su rendimiento en un duelo clave y se despidió del torneo, en un encuentro que además estuvo marcado por lo que ocurrió en las tribunas del Estadio Azteca.

En ese contexto, distintos medios de Ecuador y México apuntaron a situaciones que ahora podrían abrir un capítulo fuera de la cancha, debido al comportamiento de parte del público durante el desarrollo del compromiso.

Los hinchas podrían darle un dolor de cabeza a México | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

¿Qué pasó en el México vs Ecuador?

Durante el partido se habrían escuchado cánticos discriminatorios desde las tribunas, con el ya conocido grito del “ehhh put…”, que se habría repetido en distintos momentos del encuentro.

Según los reportes, estos episodios se habrían intensificado cuando los jugadores ecuatorianos salieron a calentar y también cada vez que el portero Hernán Galíndez intervenía en el juego.

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El caso vuelve a poner el tema sobre la mesa y podría tener repercusiones disciplinarias, considerando que la FIFA contempla sanciones ante este tipo de conductas dentro de su reglamento.

En concreto, el Artículo 13 del Código Disciplinario del ente rector del fútbol mundial sanciona los actos discriminatorios desde las gradas, como insultos racistas, xenófobos u homofóbicos.

Posibles sanciones

El reglamento establece castigos que pueden ir desde multas económicas de hasta 200 mil dólares, hasta medidas más duras como la reducción de aforo en partidos oficiales.

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Incluso, dependiendo del informe, el castigo para México podría ser la reducción del aforo contra Inglaterra/RD Congo por los 8vos de final.

Por ahora, el tema queda instalado en la órbita disciplinaria del Mundial 2026, a la espera de una eventual investigación por parte de FIFA.