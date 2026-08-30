Sorpresas hay en la lista de convocados en la Universidad de Chile ante Universidad de Concepción.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán en el Estadio Ester Roa Rebolledo ante Universidad de Concecpión por una nueva fecha del torneo.

Para este duelo, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante desafío, en el que busca olvidar su derrota ante Colo Colo y volver a la victoria.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Igor Lichnovsky e Israel Poblete no dirán presente en este partido por problemas físicos.

Dentro de esta convocatoria también hay grandes sorpresas, en la que reaparece el defensor Nicolás Fernández y además, está la incorporación del juvenil Matías Riquelme

Gago quiere volver al triunfo con la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante U. de Concepción

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales

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Volantes: Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Lucas Barrera, Marcelo Díaz, Tobías Reinhart.

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Gonzalo Reyna, Matías Riquelme