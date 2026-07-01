¡Muy buenas tardes! Este miércoles 1 de julio a partir de las 20:30 horas la U recibe a Unión La Calera intentando dar un paso clave para clasificar a los octavos de final del torneo. Todo lo que ocurra en esta jornada lo podrás conocer a continuación junto a nosotros.

La U choca otra vez con Unión La Calera, equipo al que no ha logrado vencer esta temporada. En cuatro enfrentamientos, el Bulla suma dos empates y dos derrotas, por lo que saldrán a buscar algo más que los tres puntos.

En la fecha pasada, la U se impuso por 2 a 0 ante Unión San Felipe y son líderes de su grupo en Copa Chile.

Los Cementeros quieren pelear por la clasificación y así lo dejaron claro luego de golear a Santiago Wanderers en la fecha pasada por 4 a 0.

El choque entre la U de Chile y Unión La Calera será transmitido en TV a través de TNT Sports Premium y de manera online en HBO Max.

El Romántico Viajero recibe a los Cementeros en el Estadio Nacional con la misión de sumar tres puntos vitales para la clasificación y respaldar el emotivo regreso de Fernando Gago a la banca azul.

Universidad de Chile sale a la cancha este miércoles 1 de julio, a partir de las 20:30 horas, dispuesta a jugarse una verdadera final anticipada en el marco de la Copa Chile 2026. El conjunto laico recibe en el Estadio Nacional a Unión La Calera en un compromiso donde no hay margen de error, ya que ambas escuadras se encuentran disputando palmo a palmo los boletos disponibles para avanzar a los octavos de final del tradicional certamen criollo.

El encuentro de esta noche estará marcado por una fuerte carga emotiva debido al esperado retorno a la línea de cal del director técnico azul, Fernando Gago. El estratega argentino vuelve a dirigir de forma oficial tras superar un delicado infarto que lo mantuvo alejado de las canchas durante un prolongado periodo de recuperación médica, por lo que el plantel estudiantil saltará al gramado con una motivación extra para brindarle una alegría a su estratega.

Sin embargo, la tarea no será nada de fácil para el Romántico Viajero, ya que enfrente tendrá a un rival que se ha transformado en su auténtica “bestia negra” durante los últimos años. El elenco de la Región de Valparaíso le ha tomado la mano a los azules en el último tiempo, propinándole duros tropiezos en sus pasados cara a cara, una racha negativa que el cuadro universitario pretende sepultar de forma definitiva en Ñuñoa.

En lo estrictamente deportivo, el partido asoma como un choque de alta tensión táctica debido a lo apretado de la tabla de colocaciones en esta fase grupal. Con Unión La Calera acechando de cerca en los puestos de avanzada, una victoria para la Universidad de Chile significaría no solo un tremendo envión anímico, sino que también tres puntos de oro puro para pavimentar la clasificación a la ronda de los 16 mejores del torneo.

Los hinchas azules ya comienzan a repletar los accesos del principal recinto deportivo del país, esperando que el equipo muestre una versión sólida y ofensiva desde el pitazo inicial. La consigna dentro del camarín laico es clara: presionar arriba, adueñarse de la posesión del balón y neutralizar las rápidas transiciones de un cuadro cementero que históricamente sabe cómo hacer daño de contragolpe en Santiago.

Todo está dispuesto para que comience a rodar la pelota en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en una noche que promete buen fútbol, dramatismo y mucha pasión. Te invitamos a ponerte cómodo y a seguir junto a nosotros el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles y todos los detalles de este trascendental partido que define gran parte del futuro de la U en esta temporada.