Fernando Gago le deja un mensaje a Colo Colo a dos semanas del Superclásico: “A la última fecha…”

El entrenador de la U aseguró que en el plantel existe "100%" de convicción en llegar con chance de pelear el título en la última fecha.

Pese a los 12 puntos de diferencia que separan a Universidad de Chile de Colo Colo en la tabla de posiciones, Fernando Gago no pierde la fe en la pelea por el título de la Liga de Primera. En la conferencia de prensa previa al duelo frente a Palestino, el técnico azul aseguró en la U mantienen intacta la fe de llegar con opciones hasta la última fecha del torneo.

Consultado sobre si aún cree en una remontada, el entrenador argentino fue categórico y le dejó un potente mensaje al archirrival: “Cien por ciento. Cien por ciento de la mentalidad que tenemos. Nosotros vamos, la intención nuestra es llegar a la última fecha del torneo con posibilidades”, apuntó.

“Ese es el objetivo que tenemos. Ese es el compromiso que tiene el plantel, el compromiso que tiene el club, el compromiso que tenemos nosotros con la gente, con el hincha, de que vamos a tratar de luchar todo lo posible, de ganar y de siempre llegar a la última fecha con posibilidades”, afirmó.

Aunque el Superclásico ante Colo Colo, programado para el próximo 23 de agosto,Gago evitó anticiparse al duelo que se jugará en el Nacional: “No estoy pensando en los partidos que vienen, estoy pensando en poner el mejor equipo posible para este domingo”, señaló el DT.

Universidad de Chile recibirá este domingo a Palestino desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional, con la obligación de sumar de a tres y la ilusión de que Colo Colo enrede puntos en su visita a Unión La Calera.

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Así está la tabla de posiciones