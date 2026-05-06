“Entre dos a tres semanas fuera”: La lesión en Universidad de Chile que llega en el peor momento posible

Uno de los buenos valores de la U con Fernando Gago sufrió una lesión que lo tendrá alejado de las canchas unas semanas.

Universidad de Chile ya dejó atrás el triunfo ante Deportes La Serena por la Copa de la Liga 2026 y ahora se concentra de lleno en el compromiso ante Unión La Calera, válido por el mismo torneo y en donde los azules buscarán los tres puntos.

Lamentablemente para las pretensiones de Fernando Gago, no se podrán presentar en el sintético de La Calera con Nicolás Ramírez, jugador que sufrió una lesión ante los papayeros y ya está descartado para enfrentar a los cementeros.

Ramírez out en la U. | Foto: Photosport

“Un jugador que había mostrado un alza importante con Fernando Gago y no podrá estar ante La Calera y lo más probable es que tampoco ante Cobresal cuando vuelva la Liga de Primera”, informó Marcelo Díaz en Pelota Parada de TNT Sports.

Sobre la lesión que aqueja al jugador y el tiempo de recuperación, el destacado periodista nacional apunta que “Tiene un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda que lo dejará al menos entre 2 a 3 semanas fuera de las canchas”, complementó.

Así las cosas, Fernando Gago tendrá que echar mano al banco de suplentes para encontrarle un reemplazo a Nicolás Ramírez, quien venía siendo un buen valor tanto para el DT como para Universidad de Chile.

Publicidad

En síntesis

Nicolás Ramírez sufrió un desgarro en el isquiotibial y será baja ante Unión La Calera.

El defensa de Universidad de Chile estará fuera de las canchas de 2 a 3 semanas.

El técnico Fernando Gago tampoco contaría con el jugador para el partido frente a Cobresal.