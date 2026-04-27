Universidad de Chile es pura alegría tras derrotar 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario. La escuadra de Fernando Gago sigue elevando su nivel, lo que fue elogiado por una figura azul.

¿De quién se trata? Si bien su continuidad estuvo en duda en 2025, esta temporada se ha afianzado como una pieza indiscutida tras el arribo del entrenador argentino. Ese es el caso de Nicolás Ramírez.

Luego de la victoria en el Estadio Nacional, el defensor central abordó su rendimiento, que ha sido de lo más destacado durante su paso por la institución. Le dedicó palabras a su nuevo director técnico.

“Uno siempre está más feliz si está dentro del 11 titular, siempre me he preparado de buena forma“, comenzó señalando el canterano de Universidad de Chile.

Luego, el zaguero de 28 años continuó indicando: “Llegó un técnico que confió en mí desde el primer minuto, así que trato de responderle a él y a mi trabajo también”.

Nicolás Ramírez le dedicó palabras a Fernando Gago en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La victoria de Universidad de Chile sobre la UC

Finalmente, Nico Ramírez se refirió a su duelo en la cancha contra Fernando Zampedri. Le bajó el perfil al desempeño del experimentado goleador de Universidad Católica.

“Era un partido importante, pero en el campeonato también hay otros grandes delanteros, con características distintas. La verdad es que siento que a lo largo de este año lo he hecho de gran forma”, cerró.

En resumen:

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el reciente Clásico Universitario.

venció a Universidad Católica en el reciente Clásico Universitario. El defensa Nicolás Ramírez , de 28 años , se consolidó como titular bajo Fernando Gago .

, de , se consolidó como titular bajo . El encuentro deportivo se disputó en las dependencias del Estadio Nacional.