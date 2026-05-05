El gerente deportivo de Azul Azul debió entregar declaraciones a la Policía de Investigaciones (PDI) por la polémica en la concesionaria.

Universidad de Chile vive un remezón histórico: Azul Azul está bajo la lupa de la justicia chilena por la administración de Sartor. Y a pesar de que ello involucra principalmente a Michael Clark, el caso salpicó a Manuel Mayo.

¿Por qué? Durante las últimas horas, La Tercera reveló que el gerente deportivo del conjunto estudiantil debió prestar declaraciones a la Policía de Investigaciones (PDI) por su rol en la institución.

Si bien desde la concesionaria aseguran que dichas interrogaciones solo corresponden a un proceso legal, no es una sorpresa en La Cisterna. Esto ya ocurrió en el pasado.

“No es la primera vez que el caso da de lleno en la estructura del cuadro laico“, comenzó señalando el medio indicando.

“Durante octubre del año pasado, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, y el gerente general, José Ignacio Asenjo, tuvieron que prestar declaración“, agregó.

Michael Clark está bajo la lupa de la justicia por su actuar en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La respuesta de Azul Azul por la polémica en Universidad de Chile

En dicha línea, al interior de la empresa que administra al elenco deportivo confirmaron ello. Sin embargo, intentaron bajarle el perfil a un hecho que genera incertidumbre sobre el proceso.

“Es efectivo, lo hicieron. Pero no es porque estén involucrados, es porque tuvieron que dar detalles del funcionamiento del club“, comentó una fuente anónima al sitio aludido.

En resumen:

La PDI interrogó a Manuel Mayo por la investigación judicial a la administración de Sartor .

por la investigación judicial a la administración de . Michael Clark se encuentra bajo investigación de la justicia chilena por su gestión en Azul Azul .

se encuentra bajo investigación de la justicia chilena por su gestión en . Los gerentes Manuel Mayo y José Ignacio Asenjo declararon previamente en octubre del año pasado.