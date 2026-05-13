El defensor central deberá estar fuera de las canchas por cerca de un mes. Una dura ausencia para Universidad de Chile.

Universidad de Chile tendrá una compleja baja para sus siguientes desafíos: Nicolás Ramírez sufrió un problema muscular y confirmó por cuánto estará sin acción en el conjunto estudiantil.

En conversación con Radio ADN, el defensor central anunció que se mantendrá cerca de un mes fuera de las canchas. Una ausencia que tendrá que ser analizada con pinzas por Fernando Gago.

Según destacó el zaguero de 28 años, está concentrado al 100% en su puesta a punto para retornar al equipo titular. Tendrá que volver a ganarse un lugar en el esquema estelar.

“Estoy con hartas ganas de estar y poder acompañar al equipo, pero enfocado en lo que es la recuperación para estar lo antes posible“, comenzó señalando el canterano azul.

Sobre la misma línea, agregó: “Es una lesión que tuvieron otros compañeros tiempo atrás y tardó entre cuatro o cinco semanas. Yo espero que entre tres o cuatro semanas pueda estar disponible“.

Nicolás Ramírez estará fuera entre 3 a 4 semanas en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile pierde a Nicolás Ramírez

Finalmente, el jugador en cuestión lamentó el momento en el que le tocó quedar al margen: es una de las piezas claves en el engranaje del cuerpo técnico. Pasó de criticado a indiscutido.

“Antes de la lesión me venía sintiendo con mucha confianza y físicamente muy bien. Además, los resultados estaban acompañando y era una muestra de que el trabajo estaba dando frutos”, cerró.

En síntesis:

El defensa Nicolás Ramírez confirmó una baja por lesión muscular de tres a cuatro semanas .

confirmó una baja por lesión muscular de . El técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago , deberá reemplazar al zaguero de 28 años .

, deberá reemplazar al zaguero de . Nicolás Ramírez anunció su proceso de recuperación en una entrevista con Radio ADN.