Luis “Chiqui” Chavarría no oculta la emoción al recordar el día que se puso la camiseta de la U por primera vez, un hito que considera el máximo orgullo de su trayectoria.

“Para mí jugar en la U fue lo más grande, era mi sueño desde chico antes de ser profesional”, reveló el ex seleccionado nacional en conversación con BOLAVIP, destacando que la institución tiene una identidad única que la separa del resto de los clubes chilenos.

Esa mística a la que hace referencia el “Chiqui” es, según él, lo que termina inclinando la balanza en partidos de alta tensión como el Clásico Universitario. “La U es algo muy especial, tiene mística y su gente la hace diferente”, afirmó con convicción, señalando que el aliento de la hinchada azul es un factor que el jugador siente desde que pisa el túnel del Estadio Nacional.

Sobre el duelo ante la UC, Chavarría tiene claro que los delanteros, como el caso de los referentes de área actuales, deben aprovechar esta vitrina para consagrarse y le manda un mensaje a Juan Martín Lucero. “Yo creo que para un goleador, marcar en un clásico es importante. Te da más confianza y estabilidad”, explicó, enfatizando que un gol en este tipo de encuentros puede borrar meses de críticas y sequía frente al arco.

Luis Chavarría en el equipo de la U 2002

Al recordar sus propias batallas en la zona media, el ex volante rememoró los duelos tácticos y físicos que marcaron su paso por la U, especialmente contra los creadores del archirrival. “Me tocó marcar a jugadores extraordinarios, pero el más difícil de todos fue Claudio Borghi; era un fuera de serie que te obligaba a estar concentrado los 90 minutos, en los clásicos universitarios tuve duelos con Mario Lepe, era bravo”, confesó respecto a sus enfrentamientos con el ídolo cruzado.

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Chavarría y el Clásico Universitario: “Mañana tiene que ganar la U”

“Mira, mañana tiene que ganar la U, como sea. A la buena o a la mala tiene que ganar. Ojalá aparezca el Gato Lucero, ya va para el año sin hacer un gol y un clásico es el momento ideal para destaparse y agarrar confianza. Cuando vienes mal, un gol en un partido así te cambia todo”, afirma el ex volante.

Finalmente, el ex jugador cerró su diálogo con Bolavip reafirmando que su ciclo en la institución fue la etapa más feliz de su vida deportiva. Para el “Chiqui”, haber cumplido la promesa que se hizo de niño no solo lo dejó tranquilo en lo profesional, sino que lo vinculó para siempre con la parcialidad azul: “Jugar en la U fue cumplir con mi propósito y con lo que siempre quise desde chico”.