En la previa de un nuevo choque entre Universidad de Chile y Universidad Católica, Rodrigo Barrera se dio tiempo para analizar el presente de los dos clubes que marcaron su carrera.

Aunque confesó estar desconectado de la actualidad futbolística por sus compromisos laborales en Los Andes y Valparaíso, el “Chamuca” no eludió el debate sobre quién debe marcar la diferencia este sábado en el Estadio Nacional.

La presión sobre los goleadores: Uno de los puntos que genera mayor expectación es la situación de Juan Martín Lucero, quien está cerca de cumplir un año sin anotar.

Para Barrera, estos son los momentos donde se ve la jerarquía. “Cuando vienes con malas rachas, son partidos que te dejan marcado. Para un goleador, marcar en un clásico es importante porque te da más confianza y estabilidad”, explicó el exatacante, reconociendo que un gol en esta instancia puede cambiar el rumbo de una temporada.

Rodrigo Barrera analiza el próximo Clásico Universitario.

Elogios para Zampedri y el peso de Vargas

Al ser consultado por Fernando Zampedri, quien batió su récord histórico en la UC, Barrera fue generoso en sus palabras. “Es un gran goleador, fundamental”, señaló, aunque puso al “Beto” Acosta en un escalón distinto de nostalgia.

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Asimismo, destacó el impacto que genera tener nombres como Eduardo Vargas en el equipo, asegurando que su presencia es “súper importante para el grupo” por la jerarquía que aporta haber jugado fuera de Chile.

Respecto al desarrollo del juego, Barrera vaticinó un encuentro cerrado, lejos de las goleadas de antaño.

“Normalmente los clásicos son 1-0. Por lo que estoy leyendo, no vienen tan bien los equipos: la Católica viene de perder y la U de no ganar hace rato, así que será un partido muy difícil y apretado”, concluyó el exjugador, quien mañana no podrá asistir al estadio debido a un compromiso familiar, pero seguirá los detalles por su celular.