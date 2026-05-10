El periodista deportivo analizó la caída de Universidad de Chile ante Unión La Calera, que la deja colgando en la Copa de la Liga.

Este domingo Universidad de Chile sufrió un duro tropiezo en la Copa de la Liga 2026, pues la U se inclinó por 1-0 en su visita a Unión La Calera, hipotecando sus opciones de avanzar a semifinales.

Los azules venían de dos triunfos consecutivos por la Liga de Primera, pero no pudieron ante los Cementeros por la quinta fecha del Grupo D.

Tras el partido, el periodista Rodrigo Herrera analizó esta caída del Romántico Viajero en diálogo con BOLAVIP, donde apuntó al entrenador Fernando Gago.

“Un partido clave, el Audax (Italiano) había ganado, tenía que vencer, pero se desinfló la Gagoneta. Yo creo que camino a La Calera se le pinchó un neumático, porque realmente hoy día fue una sombra de lo que fue en los partidos pasados”, comenzó diciendo.

“Aparte, me da la impresión que una muestra de irregularidad preocupante de cara a lo que viene, la U jugando el torneo nacional, jugando la Copa de la Liga y la Copa Chile, que son los tres torneos que tiene, tiene que obligatoriamente aspirar a todo”, apuntó el ex rostro de Mega y CNN Chile.

“La comparación está con Colo Colo y hoy día pinchó. El tema es saber si la vulcanización está cercana o se nos viene una crisis”, completó el comunicador.

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Fernando Gago sufrió su tercera derrota al mando de la U. (Foto: Manuel Lema/Photosport)

Con este resultado, La U quedó en la tercera posición del Grupo D con siete puntos, quedando a tres unidades de Audax Italiano y Unión La Calera, cuando queda una fecha de esta fase de grupos de la Copa de la Liga.

En síntesis

Unión La Calera venció 1-0 a Universidad de Chile en la quinta fecha del grupo.

venció 1-0 a en la quinta fecha del grupo. El periodista Rodrigo Herrera criticó el desempeño del equipo dirigido por Fernando Gago .

criticó el desempeño del equipo dirigido por . La U suma siete puntos y quedó a tres unidades de los líderes del Grupo D.