Universidad de Chile está cada vez más cerca de conocer el desenlace de su última telenovela: el posible arribo de Alexis Sánchez. Sin embargo, Rodrigo Herrera es totalmente pesimista.

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista descartó cualquier posibilidad de que el mítico delantero firme por el conjunto estudiantil. Según dejó entrever, no hay convencimiento alguno.

¿La razón? Está coqueteando con el retiro, por lo que buscará una oportunidad en otra latitud para asegurar su futuro. El comunicador prevé otro rumbo para el oriundo de Tocopilla.

“Alexis no va a volver a Chile. Yo creo que es una decisión tomada, le pesa mucho lo que ha visto en los retornos, como el de Matías Fernández o Arturo Vidal, que son cuestionados”, comenzó indicando.

“A esta altura de su vida, entendiendo que está en la recta final de su carrera, me da la impresión de que no se quiere complicar. Y también por una cuestión de costo y de sueldo, va a preferir una liga de retiro“, agregó.

Alexis Sánchez ha sido vinculado a Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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No en Universidad de Chile: el siguiente paso de Alexis Sánchez

Sobre tal punto y ante el término de su contrato con el Sevilla FC, el rostro de TV apostó por los posibles destinos del campeón de América. Y en ellos, no aparece su país de origen.

“Arabia Saudita, Brasil… tiene ofertas por ahí. Lo veo muy difícil, más allá de las buenas intenciones, que Alexis pueda llegar a un equipo del fútbol chileno. Va a terminar su carrera afuera“, cerró.

En síntesis:

El periodista Rodrigo Herrera descartó el fichaje de Alexis Sánchez por Universidad de Chile.

descartó el fichaje de por Universidad de Chile. El delantero chileno finaliza su contrato vigente con el Sevilla FC .

. Los posibles destinos para el retiro de Alexis Sánchez, según el comunicador, incluyen Arabia Saudita y Brasil.