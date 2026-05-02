Universidad de Chile se impuso en el norte del país y goleó 5-0 a Deportes La Serena por la Copa de la Liga. El conjunto laico brilló y ello fue destacado por Rodrigo Herrera.

El periodista conversó con BOLAVIP Chile y se deshizo en elogios hacia tres figuras. Le dedicó alabanzas a Fernando Gago por apostar por sus participaciones desde el arranque.

¿A quiénes mencionó el comunicador? Puso en lo más alto a la camada de juveniles que está ganándose el cariño de los fanáticos universitarios a punta de rendimiento.

“El gran mérito que tiene Fernando Gago es que confió en los jóvenes. Les pasó la camiseta y no la devolvieron: Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera“, comenzó señalando.

En dicha línea sobre la sangre nueva de Universidad de Chile, el rostro de TV agregó: “Era la energía vital que la U necesitaba. Si bien La Serena es un equipo irregular, hoy se destaparon“.

Ignacio Vásquez fue uno de los elogiados por Rodrigo Herrera en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile saca chapa de campeón

Finalmente, Rodrigo Herrera se la jugó: postuló al elenco estudiantil como el primer monarca de la Copa de la Liga. Por el momento, está clasificándose a las semifinales.

“Le sonó la flauta completa. Esta U, después del Clásico Universitario, está jugando distinta y es candidata a ganar el torneo“, cerró.

En síntesis:

Universidad de Chile goleó 5-0 a Deportes La Serena y lidera su grupo clasificatorio.

goleó 5-0 a Deportes La Serena y lidera su grupo clasificatorio. Rodrigo Herrera elogió a Fernando Gago por incluir a los juveniles en la titularidad.

elogió a Fernando Gago por incluir a los juveniles en la titularidad. Los jugadores Agustín Arce, Ignacio Vásquez y Lucas Barrera destacaron en el triunfo azul.