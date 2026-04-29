Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y, ante tal escenario, el humo comenzó a hacerse presente: Rodrigo Herrera descartó a un refuerzo para el conjunto estudiantil.

¿A quién mencionó? En los micrófonos de BOLAVIP Chile, el periodista fue consultado sobre el caso Alexis Sánchez y la respuesta fue más que tajante. Para él, hay cero opción de que se concrete.

Según explicó el comunicador, no ve al mítico goleador regresando a su país de origen. Los cuestionamientos a los referentes deportivos han sido frecuentes en situaciones similares.

“Hablar de Alexis y lo del estadio lo hacen todos. Yo recuerdo que hasta Carlos Heller prometió un estadio y nunca lo concretó. Parece ser un tema con el que todos los presidentes nuevos tienen que llegar“, lanzó.

“Lo de Alexis lo veo muy lejos. No se va a arriesgar a jugar en Chile, por todo lo que han pasado sus compañeros: Arturo (Vidal), Gary Medel en alguna medida. Se someten a una crítica brutal sin sentido”, agregó.

Rodrigo Herrera no ve a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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¿Alexis Sánchez jugará en Universidad de Chile?

Finalmente y ahondando en su reflexión, el rostro de TV apostó por la continuidad del oriundo de Tocopilla en el extranjero. No avizora una bomba en el libro de pases.

“Arriesga su condición de ídolo. No tiene ningún asidero que Alexis Sánchez pueda llegar a Universidad de Chile“, cerró.

En síntesis:

El periodista Rodrigo Herrera descartó el fichaje de Alexis Sánchez por Universidad de Chile.

descartó el fichaje de por Universidad de Chile. La llegada de Alexis Sánchez al club estudiantil tiene cero opción según el comunicador.

al club estudiantil tiene según el comunicador. El delantero mantendría su carrera en el extranjero para evitar críticas recibidas por otros referentes.