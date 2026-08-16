Esteban Matus abordó su frustrado arribo a Universidad de Chile a mediados de 2025. La situación generó un remezón en Audax Italiano.

Universidad de Chile protagonizó un bullado caso en uno de los últimos mercados de fichajes: tuvo prácticamente listo el arribo de un refuerzo, pero desistió de contratarlo a último momento.

¿Qué pasó? Luego de un largo seguimiento, la escuadra laica se lanzó por los servicios de Esteban Matus a mediados de 2025 y todo indicaba que el pacto estaba cerrado. Sin embargo, ello no prosperó y generó un remezón.

El dueño de su pase, Audax Italiano, demandó a Azul Azul por incumplimiento del trato y el jugador se mantuvo en La Florida. A más de un año del hecho, el propio aludido (ya en las filas de Olimpia de Paraguay) reconoce que le dolió.

“Sí, obvio que mentalmente afecta, pero supe reponerme con mi familia y, obviamente, con mi pareja“, comenzó señalando el lateral izquierdo en conversación con AS Chile.

Sobre la misma línea, el carrilero de 24 años agregó: “Supe reponerme bien a la situación, cerré el año de buena forma, así que estoy contento de haber podido dar vuelta esa situación”.

Esteban Matus pudo llegar a Universidad de Chile. (Foto: Olimpia)

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Deja atrás a Universidad de Chile

Finalmente, Esteban Matus abordó sus metas. Luego de emigrar hacia el fútbol paraguayo, quiere representar a su país a nivel continental. Y por qué no, pensar en grande para 2030.

“Mi sueño y mi objetivo, ahora a corto plazo, es volver a ser llamado a la selección, debutar y después ya jugar Eliminatorias, Copa América y Mundial, lo que venga y lo que se pueda“, cerró.