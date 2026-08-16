Universidad de Chile le cierra la puerta a la salida de esta figura: “No está disponible”

Cecilia Pérez fue consultada sobre Lucas Barrera y fue tajante. La presidenta de Azul Azul negó su partida.

Universidad de Chile se mantiene presente en el mercado de fichajes. Pese a que no puede inscribir nuevos jugadores, aún tiene la posibilidad de vender a algunas figuras al extranjero. Ello fue abordado por Cecilia Pérez.

La presidenta de Azul Azul fue consultada sobre Lucas Barrera y descartó tajantemente su salida. El mediocampista de 20 años se ha convertido en titular indiscutido durante esta temporada.

Y si bien hubo sondeos por sus servicios, la mandamás de la institución estudiantil fue categórica. El oriundo de Neuquén no partirá en este período de transferencias.

“De Lucas… Lucas no está disponible“, señaló frente a las preguntas de los medios de prensa en el duelo vs. Deportes Limache.

Cabe consignar que Manuel Mayo confirmó que el volante en cuestión recibió ofrecimientos para emigrar a préstamo. Sin embargo, la postura de Universidad de Chile es férrea.

Lucas Barrera sigue en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Universidad de Chile se prepara para un adiós

En contraparte, Cecilia Pérez se refirió a la inminente despedida de Franco Calderón. El defensor central está en negociaciones para representar a Independiente de Avellaneda.

“Está en conversaciones que yo estimo que son avanzadas por un préstamo. Esperemos que esas conversaciones avanzadas se pueden concretar para lo que sea mejor para el jugador“, indicó.