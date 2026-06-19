Jonathan Opazo golpeó la mesa, confirmó reuniones con Azul Azul y dejó en claro que no quiere jugar con la ilusión de los hinchas del Bulla.

El anhelado sueño de Universidad de Chile de contar con un recinto propio sumó un inesperado y potente aliado en la Región Metropolitana. El alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, conversó este viernes con Los Tenores en los estudios de ADN y afirmó abiertamente que está dispuesto a participar de manera activa en el proyecto para que la institución laica logre construir su estadio.

El jefe comunal señaló que existe total disposición para evaluar la factibilidad de que la infraestructura se emplace en su territorio, lo que encendió de inmediato la ilusión de la parcialidad estudiantil.

“Nosotros vemos muchas posibilidades de forma positiva. Un emplazamiento del estadio puede ser beneficioso para nuestra comuna. Al menos hemos manifestado esta primera voluntad para ver si podemos materializar el sueño de todos los hinchas de la U”, partió señalando el edil. Pese a su enorme entusiasmo, el jefe comunal recalcó que todo el proceso se encuentra actualmente en una etapa inicial, por lo que llamó a mantener la cautela respecto a los plazos y la ejecución.

Las estrictas condiciones técnicas para el emplazamiento

Asimismo, la autoridad de la zona norte de la capital explicó cuál es el primer desafío técnico que debe sortear la dirigencia universitaria para poder avanzar firmemente en el proyecto. Según el análisis de Opazo, la ubicación del futuro recinto deportivo debe cumplir con requisitos específicos de conectividad y mitigación vial. “El primer desafío que tiene la U es definir un lugar físico. El estadio debería ser emplazado en una vía troncal importante, lejos de las zonas urbanas”, comentó el alcalde.

Por otra parte, Jonathan Opazo dejó en claro que el municipio no adoptará una postura meramente pasiva o de espectadores ante la propuesta de Azul Azul, sino todo lo contrario. La máxima autoridad de Lampa enfatizó que la comuna exige involucrarse directamente en cada uno de los lineamientos del reducto deportivo. “A nosotros nos encantaría que el estadio estuviese en nuestra comuna, pero para eso, tenemos que tener un rol activo de participación y poder estar en la toma de decisiones”, agregó de forma tajante.

El Alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, aclaró que no jugará con la ilusión del hincha azul. JONATHAN OPAZO, ALCALDE DE LAMPA MARIO TELLEZ / LA TERCERA

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Reuniones en el CDA y un llamado a la seriedad

En esa misma línea, el edil insistió en que las conversaciones vigentes con la concesionaria se encuentran en una fase preliminar de “muestra de voluntades”. Ante esto, explicó que el camino a recorrer todavía es muy largo, pero enfatizó su interés en liderar las búsquedas de terreno bajo un estándar riguroso de trabajo: “Queremos un proyecto serio”, sentenció. Además, el jefe comunal manifestó su total confianza en la gestión de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, con quien sostuvo una reunión formal hace unos días en las dependencias del Centro Deportivo Azul.

“Conozco a Cecilia y valoro su trabajo. Estamos en veredas políticas distintas, pero tiene una trayectoria reconocida como ministra y hoy es la principal mujer en el fútbol”, sostuvo de forma elogiosa respecto a la timonel laica. Finalmente, Jonathan Opazo reiteró su compromiso afectivo y administrativo con la iniciativa, asegurando que aborda el proyecto con máxima responsabilidad.

“Yo jamás jugaría con el sueño de la U, que también es mi sueño. Sería un honor generar un aporte a esto, por eso manifiesto mi seriedad al respecto. Este tema es muy delicado. Ojalá que se pueda materializar”, concluyó.