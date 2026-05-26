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Hinchas de la U reaccionan al anuncio del alcalde de Lampa sobre el posible estadio propio: miles de comentarios en redes

El comentario del alcalde de Lampa sobre la posibilidad de un estadio para la U generó una rápida reacción en redes sociales por parte de los hinchas azules.

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© X (Ex Twitter) | Gemini IAanáticos del “Romántico Viajero” manifestaron su entusiasmo.

La posibilidad de que Universidad de Chile pueda contar algún día con un estadio propio es un tema que, pese al paso de los años, sigue generando ilusión entre sus hinchas.

Cada cierto tiempo, cualquier señal o comentario reabre el debate y vuelve a instalar el sueño azul en la conversación pública.

En ese contexto, durante las últimas horas, Jonathan Opazo, alcalde de Lampa, le levantó el pulgar a una eventual opción de que el Romántico Viajero pueda proyectar un recinto deportivo en la comuna.

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Hinchas de la U reaccionaron en redes sociales

El tema no tardó en viralizarse, especialmente entre seguidores azules, quienes comenzaron a manifestarse con distintos comentarios e impresiones respecto a esta posibilidad.

“Te hago campaña”, “Pagaría el permiso en su comuna”, “Tiene mi voto”, fueron algunos de los dichos de los fanáticos del Chuncho en X (Ex Twitter).

Los hinchas de la U siguen soñando con el estadio propio | FOTO: Andres Pina/Photosport

Los hinchas de la U siguen soñando con el estadio propio | FOTO: Andres Pina/Photosport

Si bien aún no existe un proyecto formal en desarrollo, el tema vuelve a tomar fuerza y ahora nuevamente alimenta la ilusión azul.

Los comentarios de los hinchas azules:

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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