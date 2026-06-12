¿Se acerca el estadio azul? Universidad de Chile y el alcalde de Lampa tienen su primer gran encuentro

En la Universidad de Chile se comienzan a ilusionar con el plan estadio en un futuro no muy lejano.

En la Universidad de Chile ha crecido la ilusión sobre la posibilidad de tener un estadio propio en un futuro no muy lejano, en donde hay un lugar que ha tomado bastante fuerza para este gran sueño para los hinchas de la U.

Este ha sido la comuna de Lampa, la que encabezada por su alcalde Jonathan Opazo se ha ofrecido para poder dar vida a este proyecto, la que espera poder ir dando sus primeros pasos con el correr del tiempo.

Ante este escenario que une a la Universidad de Chile y la Municipalidad de Lampa, en las últimas horas se produjo un importante encuentro entre ambos, la que sin duda aumenta la ilusión del proyecto estadio.

Así lo dio a conocer las redes de la U hace unos instantes, en donde se vio a la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez junto al alcalde Jonathan Opazo, quienes tuvieron una reunión por ley del lobby en las inmediaciones del Centro Deportivo Azul para ir acercado posturas.

En la U se ilusionan con un estadio | Foto: U. de Chile

Esta reunión sin duda que incrementa la ilusión de los hinchas de la Universidad de Chile en poder tener un terreno para el anhelado estadio, en la que esperan poder dar el primer gran paso que permita hacer realidad este sueño del recinto para la U.

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Tras la reunión, el alcalde Jonathan Opazo se dio el tiempo de poder compartir con los jugadores de la Universidad de Chile, con quien pudo cruzar palabras y además, le firmaron su camiseta que le regalaron tras este encuentro.

En la U esperan que este punto de encuentro pueda ser importante para lo que es el proyecto estadio, el que saben que es un proyecto complejo en la actualidad, pero que esperan sacar adelante.

En Síntesis

Cecilia Pérez y el alcalde Jonathan Opazo se reunieron por ley de lobby.

y el alcalde se reunieron por ley de lobby. El municipio de Lampa se ofreció para albergar el proyecto de estadio propio.

se ofreció para albergar el proyecto de estadio propio. La reunión se realizó en las inmediaciones del Centro Deportivo Azul.