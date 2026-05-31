La presidenta de Azul Azul confirmó que sostendrá un encuentro con el alcalde de Lampa. Es hincha de Universidad de Chile.

Universidad de Chile tiene un sueño en pie: la construcción de un estadio propio. Por ello, Cecilia Pérez se la jugó con un anuncio que ilusiona a los hinchas universitarios. ¿Qué pasó?

En conversación con la prensa, la presidenta de Azul Azul reveló que sostendrá un encuentro con Jonathan Opazo. La razón genera expectativa: el alcalde de Lampa le abrió las puertas a la edificación de la casa de los estudiantiles.

Por ello, la política y dirigenta se sentará a charlar con él. Sin embargo, la antigua ministra de Estado pidió calma por un asunto que provoca revuelo entre los fanáticos y en la opinión pública.

“Voy a solicitar el día lunes, por ley del lobby, una reunión con el alcalde de Lampa. Primero para agradecerle y para saber qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere y cómo podemos en conjunto trabajar”, lanzó.

“Vamos a seguir trabajando silenciosamente, porque es un tema sensible para nuestra hinchada. Vuelvo a ratificar, yo no voy a vender humo justamente por el respeto que nuestra hinchada que se merece“, agregó.

Cecilia Pérez habló sobre el proyecto estadio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Cecilia Pérez pide calma en Universidad de Chile

Sobre tal punto, la mandamás del conjunto laico prefirió no abrirle el apetito a los seguidores. Cabe consignar que ha reiterado en distintas ocasiones que aún se debe sanear la situación económica de la institución.

“Cuando haya hechos concretos y demos pasos concretos, los vamos a comunicar públicamente y transparentemente en cada su instancia“, cerró sobre el eterno anhelo de Universidad de Chile.

En resumen:

La presidenta Cecilia Pérez anunció que solicitará formalmente una reunión por ley de lobby con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo.

anunció que solicitará formalmente una reunión por ley de lobby con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo. El jefe comunal Jonathan Opazo abrió las puertas de su comuna para albergar el anhelado proyecto del estadio de Universidad de Chile.

abrió las puertas de su comuna para albergar el anhelado proyecto del estadio de Universidad de Chile. La dirigenta Cecilia Pérez pidió calma a los hinchas y aseguró que continuará trabajando silenciosamente hasta que existan hechos concretos.