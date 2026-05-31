Universidad de Chile tiene un sueño en pie: la construcción de un estadio propio. Por ello, Cecilia Pérez se la jugó con un anuncio que ilusiona a los hinchas universitarios. ¿Qué pasó?
En conversación con la prensa, la presidenta de Azul Azul reveló que sostendrá un encuentro con Jonathan Opazo. La razón genera expectativa: el alcalde de Lampa le abrió las puertas a la edificación de la casa de los estudiantiles.
Por ello, la política y dirigenta se sentará a charlar con él. Sin embargo, la antigua ministra de Estado pidió calma por un asunto que provoca revuelo entre los fanáticos y en la opinión pública.
“Voy a solicitar el día lunes, por ley del lobby, una reunión con el alcalde de Lampa. Primero para agradecerle y para saber qué es lo que está pensando, qué es lo que quiere y cómo podemos en conjunto trabajar”, lanzó.
“Vamos a seguir trabajando silenciosamente, porque es un tema sensible para nuestra hinchada. Vuelvo a ratificar, yo no voy a vender humo justamente por el respeto que nuestra hinchada que se merece“, agregó.
Cecilia Pérez habló sobre el proyecto estadio en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)
Cecilia Pérez pide calma en Universidad de Chile
Sobre tal punto, la mandamás del conjunto laico prefirió no abrirle el apetito a los seguidores. Cabe consignar que ha reiterado en distintas ocasiones que aún se debe sanear la situación económica de la institución.
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“Cuando haya hechos concretos y demos pasos concretos, los vamos a comunicar públicamente y transparentemente en cada su instancia“, cerró sobre el eterno anhelo de Universidad de Chile.
En resumen:
- La presidenta Cecilia Pérez anunció que solicitará formalmente una reunión por ley de lobby con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo.
- El jefe comunal Jonathan Opazo abrió las puertas de su comuna para albergar el anhelado proyecto del estadio de Universidad de Chile.
- La dirigenta Cecilia Pérez pidió calma a los hinchas y aseguró que continuará trabajando silenciosamente hasta que existan hechos concretos.