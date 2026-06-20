El delantero publicó la radiografía que exhibe los daños del rodillazo que recibió por parte de Omar Carabalí contra O'Higgins.

Universidad de Chile tiene una nueva polémica: Eduardo Vargas estalló. El referente azul utilizó sus redes sociales para lanzar una potente queja tras el triunfo contra O’Higgins.

¿Qué pasó? El oriundo de Renca expuso el daño que le provocó Omar Carabalí. El portero golpeó con sus rodillas al emblema estudiantil, pero no recibió ningún tipo de sanción.

El árbitro del encuentro, Piero Maza, en conjunto al VAR, no encontró reparos sobre esa jugada. Ante tal panorama, el campeón de América no tuvo otra alternativa que hacer público su descargo.

“Dos fracturas en las costillas y no cobraron nada ni la fueron a revisar“, expresó.

Cabe consignar que Eduardo Vargas será baja en el duelo entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers por la fase de grupos de Copa Chile. La razón quedó más que explicada.

El reclamo de Eduardo Vargas en Universidad de Chile

La fractura de Eduardo Vargas. (Foto: Instagram)

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido será contra Santiago Wanderers por la fase de grupos de la Copa Chile. Está pactado para este domingo 21 de junio, desde las 17:30 horas, en el Estadio Nacional.