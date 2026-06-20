Advierten que Lucas Romero se despedirá de Universidad de Chile: “En los próximos días”

Según trascendió, el mediocampista paraguayo saldrá del cuadro estudiantil en el libro de pases y partirá rumbo a México.

Universidad de Chile puede liberar un cupo para extranjeros en el mercado de fichajes. Durante las últimas horas, se reveló que un futbolista puede emigrar fuera del país. ¿De quién se trata?

Según reportó Radio Cooperativa, ese es el caso de Lucas Romero. Es más, la información asegura que el mediocampista paraguayo está muy cerca de concretar su despedida.

Y, si el plan continúa a la perfección, su partida será para jugar en el fútbol mexicano. Sin embargo, no se detalló el nombre del club al que arribará para el segundo semestre.

“Todo indica que el volante paraguayo Lucas Romero dejará Universidad de Chile en los próximos días tras no poder hacerse de un lugar en los esquemas de Francisco Meneghini ni Fernando Gago”, lanzó la publicación.

Luego, agregó: “Se marchará del conjunto laico con rumbo a México, sin especificar a qué equipo. No fue considerado para el duelo ante Santiago Wanderers por Copa Chile”.

Lucas Romero emigrará rumbo a México. (Foto: Universidad de Chile)

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¿El adiós de Lucas Romero a Universidad de Chile?

De ratificarse la salida del seleccionado internacional, terminará su paso por La Cisterna con tan solo siete compromisos. En ellos, logró anotar un gol y no aportó con asistencias.

Ahora, se debe aclarar bajo qué modalidad será transferido. Está la posibilidad de que Universidad de Chile adquiera su carta para posteriormente venderlo. El dueño de su pase es Recoleta FC.