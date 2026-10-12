Este es el jugador de Universidad de Chile más criticado en el primer tiempo ante Ñublense: “No da ni para suplente”

Este es el jugador más criticado por los hinchas de la Universidad de Chile en el primer tiempo ante Ñublense.

Universidad de Chile en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera, en la que los ‘Azules’ se ven las caras ante Ñublense de Chillán por la 24° fecha de torneo nacional.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Gago logró sacar diferencias en esta primera parte y se fue en ventaja por 2-0 gracias al doblete de Maximiliano Guerrero

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Romántico Viajero’ no tan solo se hacen sentir en la sexta región, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su opinión a lo que ha dejado este compromiso

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Universidad de Chile que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que no los tiene muy disconformes.

Vásquez suma críticas en la U | Foto: Photosport

Se trata del delantero azul, Ignacio Vásquez, quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de la Univerisdad de Chile por acciones puntuales en esta primera mitad.

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“Me acuerdo que Ignacio Vasquez en las inferiores encaraba todo lo que se ponía en frente, ¿que le pasó ahora?“, dijo uno de los hinchas de la U.

“Vásquez no da ni para suplente”, fue lo que señaló otro fanático criticando fuertemente al jugador de los ‘Azules’

Para la segunda parte del compromiso, Vásquez buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para la U en lo que es la infartante lucha por el Chile 2.

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