Ex Universidad de Chile aprueba a este posible refuerzo para la U: “Es muy fuerte y rápido”

Universidad de Chile sigue trabajando con todo dentro de este mercado de pases, en donde los ‘Azules’ buscan poder reforzarse de cara a lo que es la segunda parte del año y en donde uno de sus puestos prioritarios para fichar es en la zona defensiva.

En las últimas horas, ha aparecido el nombre del defensor argentino, Bruno Cabrera para poder reforzar la zaga de la U, por quien su ex compañero y entrenador, Miguel Pinto conversó con Radio ADN para hablar de esta posibilidad y nombrar las grandes cualidades del zaguero.

“Qué te puedo decir de Bruno, es una gran persona. En lo futbolístico, en la fase aérea es un jugadorazo, tanto defensiva como ofensivamente. Físicamente es muy fuerte, rápido, fuerte en el mano a mano; puede jugar en los dos perfiles, incluso si se animan los técnicos puede ser líbero”, parte señalando Pinto.

En esa misma línea, el ex portero de la Universidad de Chile siente que los ‘Azules’ lograrían un importante fichaje si logran capitalizar el arribo Cabrera, ya que es alguien probado para el fútbol chileno, que viene de un buen presente y que le daría una mayor fiabilidad a la zaga azul.

Cabrera es opción en la U | Foto: Photosport

“Sería para la U una muy buena incorporación. Hay que recordar que viene en ritmo, jugó su último partido hace poco y eso es muy importante, para no tener que esperar a un jugador. Él conoce muy bien la liga chilena, conoce las canchas, se ha enfrentado a todos los equipos, así que si se llega a dar, la U encontraría en él un defensa de muy buen nivel”, remarca.

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Concluyendo, Pinto no solo elogió a Cabrera desde lo futbolístico, sino que también destacó lo humano del jugador argentino, en la que confiesa que es alguien muy entregado por el equipo y un muy buen compañero, por lo que lo hace ser un jugador muy pro grupo.

“Dentro del camarín es alguien muy competitivo y eso es muy importante, porque a la hora de entrenar, esa competencia ayuda a que las sesiones salgan bien y a que el compañero que tenga al lado me quiera superar. Es alguien de mucho compañerismo, leal, muy comprometido. Estuve con él como compañero y como técnico”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile busca el fichaje del defensor argentino Bruno Cabrera .

busca el fichaje del defensor argentino . El exfutbolista Miguel Pinto elogió las capacidades tácticas de Bruno Cabrera .

elogió las capacidades tácticas de . Bruno Cabrera conoce la liga chilena tras jugar recientemente en el fútbol nacional.