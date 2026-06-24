"La Pantera" escogió a su víctima favorita y aseguró que quedó en la historia del club.

El exdelantero de Colo Colo, Lucas Barrios, recordó uno de los momentos más icónicos de su paso por el fútbol chileno al ser consultado por el arquero al que más le gustó marcarle goles.

La pregunta fue realizada por Keno Salinas para RedGol, quien se encuentra en Norteamérica cubriendo el Mundial 2026 y se topó con “La Pantera” vistiendo la camiseta paraguaya, selección que defendió por unos años por su ascendencia proveniente del vecino país.

Tras aquella pregunta, el exartillero albo no dudó: “En Chile el más conocido es (Miguel) Pinto. Le hice los dos goles del clásico que quedaron para la historia del club”, respondió el atacante, rememorando un partido que aún vive en la memoria de los hinchas albos.

Barrios hizo referencia al recordado triunfo 2-0 de Colo Colo sobre Universidad de Chile, disputado el 5 de octubre de 2008 en el Estadio Monumental. Aquella tarde, el delantero fue la gran figura al marcar ambos tantos del compromiso, consolidándose como héroe de aquel Superclásico.

El primero de sus goles llegó a los 35 minutos, pero fue el segundo el que quedó grabado para siempre: una espectacular jugada a los 74’, iniciada desde mitad de cancha, donde eludió rivales con velocidad antes de definir ante Pinto. “Ese 2 a 0 donde arranqué de mitad de cancha”, recordó el propio Barrios, destacando la magnitud de la conquista.

Publicidad

El contexto del partido también le dio mayor valor a la actuación del delantero. Colo Colo jugó más de media hora con un hombre menos tras la expulsión de Luis Mena a los 61’, lo que elevó aún más la importancia de los goles convertidos por Barrios en un escenario adverso.

A más de una década de aquel encuentro, el recuerdo sigue intacto. El doblete de Lucas Barrios ante Miguel Pinto no solo definió un clásico, sino que se transformó en una de las jugadas más emblemáticas del fútbol chileno reciente, reafirmando su legado en Colo Colo.