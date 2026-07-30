Cecilia Pérez reacciona a los chats de WhatsApp de Sartor contra la U: “Como hincha…”

La presidenta de Azul Azul abordó las conversaciones entre los controladores de la institución antes de adquirirla.

Universidad de Chile no tiene tranquilidad. El conjunto estudiantil atraviesa un complejo momento dirigencial, lo que quedó reflejado en los chats de Whatsapp pertenecientes a miembros del grupo Sartor.

Ante ello, Cecilia Pérez tuvo que reaccionar y sacar la voz. Según manifestó la presidenta de Azul Azul, no le gustó para nada lo expuesto por Mauro Valdés, Pedro Pablo Larraín e Iván García Huidobro.

¿Qué dijeron los mencionados? Se burlaron por una derrota del cuadro universitario en 2020: festinaron porque así podía bajar de precio el paquete accionario que les vendería Carlos Heller.

Ante ello, la dirigenta de la concesionaria lanzó: “Vi esos WhatsApp como todos los vimos, no vi esas palabras en lo que escribe Mike (Clark), sí lo vi en otras personas que entiendo eran del directorio de Sartor”.

“Como hincha me indigna. Me indigna el lenguaje, me indigna el trato que se le dio. Creo que fue el año 2020 si no me equivoco, a nuestra institución, a nuestro club”, agregó.

Cecilia Pérez tuvo que dar la cara en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile azotada por el caso Sartor

Finalmente, Cecilia Pérez fue consultada sobre una posible salida del directorio y, por consecuencia, de la presidencia de Azul Azul. Entrelíneas, descartó tal alternativa a la brevedad.

“La ley es súper clara y nosotros tenemos un mandato y con respecto a ese mandato tenemos no solamente la voluntad, sino que la convicción de seguir trabajando adelante, unidos”, comentó.