Lucas Romero sale de Universidad de Chile y es oficializado en su nuevo club: “Bienvenido”

El seleccionado paraguayo fue presentado como refuerzo en Juarez de México. Duró tan solo seis meses en el cuadro azul.

Universidad de Chile tiene su primera despedida confirmada en el mercado de fichajes. Luego de un breve paso por el conjunto estudiantil, Lucas Romero armó sus maletas para firmar en el extranjero.

Ello quedó confirmado este viernes 26 de junio: fue oficializado como nuevo refuerzo del Juárez FC. Tras su corta estadía en el cuadro azul, optó por emigrar al fútbol mexicano.

Así lo confirmó el propio elenco norteamericano a través de su página web. Su nueva casa deportiva valoró su participación en Universidad de Chile y en la Selección de Paraguay.

“El futbolista paraguayo Lucas Ramón Romero se incorpora al primer equipo de los Bravos como refuerzo para el próximo Apertura 2026 de la Liga MX y por los próximos tres años“, detalló el comunicado.

Luego, la misiva agregó: “Incluso, pareció en la prelista de Paraguay para esta Copa del Mundo de 2026 (…) Está listo para defender nuestros colores. ¡Bienvenido, Lucas! ¡Juntos seremos más Bravos!”.

Lucas Romero salió de Universidad de Chile. (Foto: FC Juárez)

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Universidad de Chile despide a Lucas Romero

Durante su estadía en La Cisterna, el mediocampista de 23 años alcanzó a disputar tan solo siete compromisos. En dichos enfrentamientos, anotó un gol y no entregó asistencias.

Un corto lapso en la escuadra laica, que con este movimiento liberó un cupo para extranjeros, algo no menor en la ventana de transferencias. ¿Por quién será reemplazado? Está por verse.